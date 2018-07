C’est déjà la fin !

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

C’est dans une ambiance festive que se sont déroulées les journées portes-ouvertes sur les produits du terroir à Larbaâ Nath Irathen, initiées par la subdivision agricole et l’APC de la localité, dans le cadre de la promotion de l’agriculture de montagne.

C’est une trentaine d’exposants qui ont répondu favorablement à l’invitation, notamment les producteurs de fromages, de la figue sèche et de l’huile d’olive, ainsi que les apiculteurs. Des modélistes spécialisés dans la confection de robes kabyles ont aussi pris part à l’événement. Sur les étals, il y avait, donc, différents produits laitiers et agricoles, mais aussi des mets traditionnels, tels couscous. Deux jours durant, hier et avant-hier, les visiteurs ont eu droit à d’amples explications sur les produits exposés, mais aussi à la dégustation. La manifestation a été aussi l’occasion de faire connaissance, échanger et tisser des liens entre exposants et même entre les producteurs et le public. «Faire connaître le produit de chaque producteur a été l’objectif assigné à cette rencontre», dira une exposante. «Cette année, a-t-elle ajouté, nous avons exposé un des produits phares de la région, à savoir le camembert. Cette rencontre nous a permis de trouver de nouveaux fournisseurs de lait de vache, toujours de la région. Tout le monde est gagnant dans cette rencontre. Nous voulons que ces journées portes-ouvertes soient organisées plusieurs fois par an, vu leur importance». De son côté, le subdivisionnaire du service agricole (DSA) de Tizi-Ouzou, approché lors de l’ouverture de l’événement, indiquera: «Il faut montrer le relief de la production agricole et d’élevage de la région de Larbaâ Nath Irathen. Les gens doivent savoir ce que vous produisez ici. Cette occasion est à mettre à profit par les investisseurs souhaitant explorer leur champ de production et les opérateurs aspirant à investir dans ce créneau. Nous concernant, sommes aussi ici pour déceler les manques et les carences en vue d’y remédier». Rappelons qu’une conférence s’est tenue dans le sillage de ces portes-ouvertes, durant laquelle les intervenants, dont les responsables de la subdivision agricole de Larbaâ Nath Irathen, ont essentiellement mis en exergue les différentes techniques pour améliorer la production, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Youcef Ziad.