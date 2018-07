Le geste de l’APC aux élèves lauréats

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Une cérémonie de remise de cadeaux a été organisée, avant-hier, à la salle de cinéma Hoggar de Draâ Ben Khedda, au profit des élèves de première à la cinquième année primaire qui ont réussi aux examens de fin d’année scolaire. Invité d’honneur pour les efforts qu’il a consentis depuis sont élection, le président de l’APC, Mustapha Bouarour, a fait savoir, lors de son intervention devant les parents d’élèves, que l’APC a réservé une petite cagnotte de trois cent mille dinars pour financer ces fêtes organisées par les écoles. Une petite bourse répartie équitablement sur les établissements du primaire de la ville de Draâ Ben Khedda. Le maire de la ville a également remis des cadeaux à certains écoliers. Ils ont été récompensés pour les efforts fournis durant toute l’année scolaire et les résultats excellents obtenus par leur école. Les enfants se sont succédé sur les planches de cette grande salle familière pour eux. Ils y viennent souvent voir les spectacles de magie et les pièces de théâtre. La joie se lisait sur les visages des enfants qui serraient leurs cadeaux comme des trophées. Certains qui n’ont pas pu résister ont sitôt ouvert leurs cadeaux qui contenaient, pour la plupart, des affaires scolaires. La remise des cadeaux a été agrémentée par des spectacles artistiques et poétiques présentés par des élèves.

A. N.