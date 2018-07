Le programme d’activités lancé à Draâ El-Mizan…

Par DDK | Il ya 50 minutes | 90 lecture(s)

Un riche programme a été tracé à Draâ El-Mizan pour célébrer le 56e anniversaire de la Fête de l’indépendance et de la jeunesse.

Concocté par l’APC et l’Organisation nationale des moudjahidine locale, en collaboration avec la maison de jeunes Arezki Mansouri, l’association Taneflit n’Tmazight et la bibliothèque communale, ce programme a été lancé hier, au niveau de la bibliothèque communale, où se tient, en collaboration avec la direction de la culture, un concours d’écriture et d’illustrations sous le thème «Le prix de la liberté», à l’intention des enfants. Pour la journée d’aujourd’hui, les organisateurs ont retenu une pièce théâtrale qui sera jouée en plein air (aire de jeux 64 logements), à proximité du lycée Ali Mellah, par la troupe de la maison de jeunes d’Aïn Zaouïa. Quant à la journée de demain, jeudi, elle commencera par un rassemblement de citoyens devant le siège de l’APC, suivi du dépôt d’une gerbe de fleurs au monument du centre-ville. D’autres rituels de dépôt de gerbes de fleurs sont prévus sur les carrés des martyrs sis dans les villages. Par ailleurs, durant toute la journée, des champs patriotiques seront diffusés dans la cour de l’APC et des exhibitions de karaté et de boxe chinoise seront organisées. Dans l’après-midi, le public aura droit à un gala artistique animé par des chanteurs locaux dans l’espace jouxtant la salle de cinéma «Le Maghreb». Le sport roi ne sera pas en reste puisqu’un match gala opposera des vétérans des équipes de Draâ El-Mizan, au stade Chahid Mohamed Boumghar. Au niveau de la maison de jeunes Arezki Mansouri, il est programmé des expositions de portraits de martyrs de la guerre de libération nationale ainsi que des coupures de journaux relatant les faits d’armes dans la région et dans tout le pays. Le siège de l’association Taneflit N’Tmazight est lui aussi retenu pour abriter certaines activités. On retiendra une exposition de manuels d’histoire de la guerre de libération nationale et de l’Algérie post indépendante. Il est aussi prévu la projection d’un film-documentaire sur la guerre de libération nationale. L’on apprendra que les Moudjahidine, les autorités locales civiles et militaires ainsi que d’autres organisations d’ayant-droits se déplaceront sur les hauteurs de ville, plus précisément aux «Tellache», où sera inaugurée une stèle dédiée aux chouhada.

Amar Ouramdane