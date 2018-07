Tournoi de football à Yattafen

Par DDK | Il ya 50 minutes | 74 lecture(s)

La commune de Yattafen, sise à 60 km au Sud-est de Tizi-Ouzou, s’apprête à commémorer demain le 56e anniversaire de l’Indépendance de l’Algérie dans une ambiance sportive. Ainsi, après le volontariat organisé et conduit par l’APC et les employés du parc communal, vendredi dernier, où il y a eu désherbage et nettoyage du monument communal sis à Tassaft n Sidi Yefrek, c’est au tour du stade de Souk El-Had d’être désherbé et nettoyé. Ces préparatifs rentrent dans le cadre de la célébration de la fête de l’indépendance. Dans ce cadre, un tournoi de football y est organisé par la mairie. Le coup d’envoi de ce tournoi a été donné, dimanche dernier, au niveau du stade de Souk E-Had. C’était vers 17h30 que le chef de daïra d’Ouacifs, M. Aït Hamouda Djamal, qui, assure l’intérim de la cheffe de daïra de Beni-Yenni, a annoncé l’ouverture officielle du programme des festivités du 5 juillet. A ses côtés, son secrétaire général, le maire de la commune organisatrice, Amrane Rachid et son S/G ainsi que trois membres de l’exécutif de l’APC. L’ouverture du tournoi a commencé par la confrontation entre deux équipes de football des moins de 16 ans. Cette rencontre a opposé l’équipe de Souk El-Had à celle d’Aït Daoud qui s’est inclinée devant l’équipe du chef-lieu par le score de 2 buts à 1. Ce tournoi s’étalera jusqu’à demain, jeudi, où la finale sera disputée entre les deux équipes victorieuses des cinq équipes participantes (Souk El-Had, Aït Moussa, Aït Daoud et les équipes A et B d’Aït Saada). Un cross sera, aussi, organisé lors de ces festivités sportives qui auront donc lieu le soir du jeudi 5 juillet, alors que le dépôt de la gerbe de fleurs sera fait la matinée du même jour au niveau du monument communal. La cérémonie de remise des prix pour les vainqueurs et une réception sont prévues devant le siége de la mairie, au chef-lieu Souk El-Had.

M. A. B