Manque de surveillants de baignade

Par DDK | Il ya 50 minutes | 80 lecture(s)

En cette période de vacances, les estivants remplissent déjà les plages du grand littoral algérien. Toutefois, l’on constate un manque de postulants au recrutement de surveillants de baignade. C’est ce qu’a soulevé la direction de la protection civile qui exprime ainsi son besoin en personnel saisonnier qui devraient assurer la sécurité des estivants. Ce travail, se limitant aux deux mois de la saison estivale, ne semble pas être attractif financièrement. Mal rémunéré, le poste de surveillant de baignade n’attire plus les grandes foules de jeunes qui préfèrent les emplois plus attractifs. Les saisonniers, rencontrés à Tigzirt, qui ont choisi d’être surveillants de baignade, reconnaissent qu’ils le font par amour de la mer et de la nage. Sans cela, affirmaient-ils, ils n’auraient jamais accepté ce travail difficile de surveiller les estivants durant de longues journées. Certains racontent que durant les années 80, le maître-nageur est vu comme un héro, un sauveur avec une maîtrise parfaite de son travail. Par ailleurs, l’on évoque la rémunération de ce travail d’été qui est, selon certains estivants, marginale. C’est grâce aux surveillants de baignade que les vacanciers profitent des plages et savourent leur séjour en toute sécurité, en plus des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la baignade non autorisée.

Akli N.