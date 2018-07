Les lauréats récompensés à Frikat…

Par DDK | Il ya 50 minutes | 66 lecture(s)

En collaboration avec l’association des parents d’élèves et l’APC, la direction de l’établissement a organisé, avant-hier, une réception en l’honneur des lauréats de l’examen de cinquième. Ce rendez-vous de fin d’année scolaire a regroupé de nombreux invités. En plus des parents d’élèves, y étaient présents les directeurs des écoles primaires de la commune, ceux des deux collèges d’enseignement moyen ainsi que l’inspectrice pédagogique et l’inspecteur administratif. Après une minute de silencieuse à la mémoire des martyrs et l’entonnement de l’hymne national, le programme de la journée a été lancé. D’emblée, le directeur M. Mohamed Ouicher a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à l’assistance, en mettant en exergue les efforts fournis par les élèves, l’accompagnement de leurs parents, le dévouement du corps enseignant pour cette noble mission et bien sûr l’apport des responsables locaux et de l’association des parents d’élèves pour que cet établissement soit parmi les premiers de la daïra de Draâ El-Mizan : «Tous les moyens ont été mis en œuvre pour que les élèves et l’équipe pédagogique travaillent dans d’excellentes conditions. Nous avons une bibliothèque, une cantine et bien sûr du chauffage durant l’hiver. Ce sont des atouts pour un meilleur rendement. Le taux de réussite à l’examen est de 98,24% et celui d’admission en 1ère AM est de 100%. N’oubliez pas que notre école a le plus grand effectif de la municipalité, à savoir 486 élèves», a-t-il souligné. De son côté, le président de l’APE, M. Azedine Zaïdi, a remercié tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement : «Nous souhaitons que ces lauréats réussissent dans leur cursus scolaire et que leurs camarades des autres niveaux les prennent en exemple. Nous remercions aussi tous nos sponsors ainsi que les enseignants de l’établissement pour leurs sacrifices», a-t-il souligné. Le président d’APC, M. Mohamed Moussaoui, a reconnu, pour sa part, que ce résultat est excellent et cette réussite est le fruit de la conjugaison des efforts de toutes les parties concernées (élèves, enseignants, parents d’élèves, staff administratif). Par ailleurs, il a souhaité que toutes les écoles de sa commune aient des associations de parents d’élèves «pour animer la vie scolaire dans les écoles». L’imam de la mosquée du chef-lieu, dans son intervention, a exhorté les élèves à s’armer du savoir parce que celui-ci est la clé de toute réussite. Il a, par ailleurs, appelé les futurs collégiens au respect des enseignants, en adoptant un comportement exemplaire en société. Il y a aussi lieu de souligner que ces activités culturelles ont été animées par les élèves eux-mêmes qui s’en sont donné à cœur joie au chant, au théâtre... «C’est un plaisir d’assister à une fête comme celle-ci, animée par les chérubins. C’est une initiative à encourager. Il faudrait que l’école soit un lieu d’épanouissement, d’émergence de jeunes talents dans tous les domaines et bien sûr de réussite», a déclaré un parent d’élève. Au total, ce sont 57 élèves admis au collège qui ont été gratifiés de cadeaux. 81 écoliers des autres niveaux (de la 1ère à la 4e année primaire) ont eu, eux aussi, des présents symboliques.

Amar Ouramdane