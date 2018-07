Les lauréats récompensés

Par DDK | Il ya 48 minutes | 69 lecture(s)

Les meilleurs élèves de l’école «de garçons» du centre d’Aïn El Hammam ont été honorés, dimanche dernier, en présence de leurs parents et des autorités locales. Faute de salle polyvalente à la maison de jeunes, servant d’école primaire ces dernières années, la direction de l’établissement a jeté son dévolu sur le centre culturel Matoub Lounès, pour organiser la cérémonie de remise des prix. Les meilleurs élèves de l’école «de garçons» qui ont accédé au collège sont Babaci Ryma et Berrabah Lina, avec un carton plein (10/10). Ce genre de réunion qui a tendance à se répéter, parfois plusieurs fois l’an, pour récompenser les meilleurs, devrait logiquement stimuler les autres à fournir plus d’efforts. Pour les voir réussir à leurs examens, leurs parents ne ménagent ni leur temps, ni leur argent pour leur payer des cours de soutien scolaire. D’autres préfèrent sacrifier leur temps libre à les aider chez eux, à faire leurs devoirs et même à réviser leurs leçons. «Pourvu qu’ils réussissent. On travaille pour leur assurer leur avenir», dit un jeune père, fier des résultats de son fils de troisième année. Il faut dire que, ces dernières années, les pères et surtout les mères de famille, qui ont pris conscience de l’importance des études pour leurs enfants, ne ménagent aucun effort pour les voir classés aux premières loges. Les résultats obtenus à l’examen de première année moyenne et même au BEM sont la meilleure preuve du travail effectué par les enseignants, en collaboration avec les parents d’élèves.

A.O.T.