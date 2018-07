Un arrêté pour… les chiens errants ?

Par DDK | Il ya 56 minutes | 95 lecture(s)

Des meutes de chiens errants rodent dans de nombreux endroits du chef-lieu et de la périphérie, ce qui a poussé le maire de cette municipalité à signer un arrêté portant sur l’abattage de ces canidés.

En effet, cet écrit a pris effet dès la fin du mois dernier s’étalant sur deux jours. «Nous avons constaté que de nombreux chiens erraient dans notre chef-lieu. Alors, nous avons décidé de mener cette campagne. Nous avons alors fait appel à l’association des chasseurs Ourchène-Djurdjura», nous a confié une source proche de l’APC. En effet, après la mise en place du dispositif nécessaire, ces chasseurs ont été appelés pour mener l’opération. «Tous les moyens ont été mis à notre disposition. Nous remercions le maire ainsi que les gendarmes qui nous ont accompagnés dans cette mission», nous a déclaré M. Mohamed Chergui en sa qualité de président de l’association des chasseurs. Durant le week-end et armés de leurs fusils de chasse, les membres de Ourchène-Djurdjura ont parcouru tout le chef-lieu et quelques endroits de la périphérie. Afin d’éviter d’éventuels accidents, le plan d’abattage a été mis en place et toutes les précautions ont été prises au préalable. «Nous commençons toujours à partir de vingt-deux heures. Nous avons de l’expérience. A chaque fois qu’une bête tombe, nous la chargeons immédiatement. Et le lendemain, au petit matin, ils sont chaulés et enterrés», nous a expliqué l’un des chasseurs ayant pris part à cet abattage. Au total, sur deux nuits, 25 malheureuses bêtes ont été tuées. «Nous ciblons surtout les endroits où il y a des décharges. C’est à ce niveau que les chiens errants se regroupent pour fouiner dans les ordures», a ajouté notre deuxième interlocuteur. Depuis sa création, l’association Ourchène-Djurdjura a souvent été sollicitée par de nombreuses APC du sud de la wilaya, de Mechtras en passant par Boghni jusqu’à Tizi-Gheniff et M’Kira pour leur venir en aide à éliminer ces animaux qui deviennent parfois dangereux en s’attaquant aux personnes. «Nous aimerions que le nombre de cartouches soit un peu conséquent car nous avons de nombreuses opérations à mener, notamment durant l’été », a souhaité l’un des membres de l’association. A noter que, Ourchène-Djurdjura a même pris part à la chasse aux sangliers dans d’autres wilayas du pays. A Draâ El-Mizan, où un grand nombre de chiens sévit encore en dépit des opérations déjà menées dans cette ville, l’APC pourrait encore décider une autre opération.

Amar Ouramdane