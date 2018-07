Les élèves du primaire et du CEM à l'honneur

Par DDK | Il ya 55 minutes | 83 lecture(s)

En présence des autorités locales, à leur tête le président de l'APC accompagné de deux de ses adjoints, une cérémonie de remise des prix en l'honneur des élèves admis à l'examen de la cinquième a été organisée, mercredi dernier, à l'école primaire Mohamed Rassoul de Béni Kouffi. Cette louable initiative est à mettre à l'actif de l'association des parents d'élèves, avec la collaboration de l'APC. La directrice de l'école a amplement contribué pour réunir à la fois les parents d'élèves, et l'encadrement pédagogique pour terminer l'année scolaire en beauté. En effet, auréolés du taux de réussite de 100%, les organisateurs ont veillé à la réussite de l'événement. Dans leurs allocutions d'ouverture de la cérémonie, le président de l'association des parents d'élèves, la directrice, les élus APC, ont félicité l'encadrement pédagogique et les élèves pour leurs efforts. La meilleure moyenne a été obtenue par la brillante élève Allileche Lydia avec 9,60 de moyenne. Elle a été récompensée au même titre que les élèves qui ont obtenu la 5ème lors de la cérémonie de distribution des cadeaux. L'école primaire d'Ighzer N'Chevel, le même jour, a vécu la même ambiance, toujours grâce à l'association des parents d'élèves. Ainsi, dans une ambiance conviviale et en présence des autorités locales, une fête de fin d’année scolaire a été organisée dans la cour de l'école. Les meilleurs élèves, ceux qui ont réussi à l'examen de la 5ème, ainsi que les premiers de chaque classe ont été récompensés par des prix. Dans le même village, les élèves du moyen d'Ait Kouffi ont été honorés, jeudi dernier, par l'association des parents d'élèves en présence du président de la commission Éducation de l'APW et du maire de Boghni. La meilleure élève de cet établissement baptisé au nom du chahid Tabti Akli, en l'occurrence Kouffi Slya, qui a obtenu une moyenne de 18,68, a été longuement ovationnée par les nombreux invités à la cérémonie de remise des prix. Son dévouement pour les études lui a valu les encouragements et la distinction du président de l'APC, qui, au nom de tous les élus de la commune lui a remis un cadeau à la hauteur des sacrifices qu'elle a consentis.

Merzouk Haddadi