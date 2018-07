Les retraités du CEM Ouaghzen à l’honneur

Par DDK | Il ya 55 minutes | 80 lecture(s)

Les quatre enseignants et l’ouvrier professionnel du CEM d’Ouaghzen sortis à la retraite, cette année, ont été honorés, dimanche dernier, par leurs pairs encore en activité. Mmes D. Ben Moussa et K. Ferroukh ainsi que Mrs M. Goulmane, A. Harouni et C. Yahiaoui, après plus de trente ans de bons et loyaux services, quittent ainsi le secteur éducatif. La rencontre des anciens, invités à l’occasion, et des nouveaux, a été des plus conviviales. La parole fut donnée à de nombreux présents qui n’ont pas tari d’éloges pour leurs collègues en leur souhaitant «une retraite de bonheur et de santé». Lors de leurs discours, certains, émus aux larmes, ont rappelé à l’assistance des moments de joie et des anecdotes qu’ils ont partagés avec leurs collègues et leurs élèves. Comme de tradition au CEM, les collègues ont rendu aux partants, un hommage à la hauteur de leurs sacrifices dans l’intérêt des centaines d’élèves dont certains ont, à leur tour, rejoint le CEM d’Ouaghzen en tant qu’enseignants avec la volonté de reprendre le flambeau et de marcher sur les traces de ceux qui leur ont rendu possible cet honneur. Un ancien nous dira, non sans fierté : «Dans mes classes se trouvaient des enfants de mes ex élèves devenus désormais des ex collègues.» Plusieurs générations de professeurs étaient réunies ce dimanche dans le réfectoire de l’établissement dans une ambiance des grands jours. L’arrivée des uns était accueillie par les autres par des cris de joie et un tonnerre d’applaudissements. Comme lors des précédentes rencontres du genre, la plupart des présents étaient appelés à prendre la parole. Il est clair que, l’émotion donnait les larmes aux yeux. On évoquait «la belle époque» et les moments de «bonheur» partagés avec ceux qui étaient «la seconde famille». La solidarité entre enseignants a été mise en avant en rappelant des moments d’entre aide et de compassion partagés sans omettre de souligner que ces moments de joie sont aussi ceux où l’on se rappelle les collègues disparus. La cérémonie de remise des cadeaux aux nouveaux retraités achevée, place à la musique et à la danse pour enfin clore cette fête avec une gracieuse collation. Notons qu’au BEM, le CEM de «Ouaghzen», l’unique collège de la région des Ath Menguellet a repris du poil de la bête après un relâchement passager, avec un taux de réussite de 74,6%.

A. O. T.