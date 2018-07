119 décisions d'aides à l'habitat rural distribuées

Par DDK | Il ya 1 heure | 147 lecture(s)

Comme partout ailleurs, à Draâ El-Mizan aussi, une cérémonie de remise des décisions à l'habitat rural a été organisée à la veille du 5 juillet, Fête de l'indépendance et de la jeunesse, à la bibliothèque communale.

En effet, en plus des élus et des maires de Draâ El-Mizan, de Frikat et de Aïn Zaouia, y étaient présents les autorités civiles et militaires de la daïra ainsi que, bien sûr, le chef de daïra M. Abdelmadjid Tabet et les représentants des forêts, de la Pprotection civile, du logement et des équipements, des moudjahidine et de la société civile. «Nous sommes ici pour remettre les décisions d'aide à l'habitat rural aux citoyens de Draâ El-Mizan, Frikat, Aïn Zaouia et Aït Yahia Moussa ici présents, alors que d'autres ont été appelés à la wilaya. C'est une autre étape après celle du Ramadhan dernier. Nous profiterons à chaque événement comme celui-ci d'organiser de telles cérémonies. Le 11 décembre prochain, nous remettrons les clés aux familles bénéficiaires des 160 logements RHP de Boufhima. J'appelle de cette tribune tous les maires de la daïra ainsi que tous les responsables de tous les secteurs à travailler main dans la main pour développer notre daïra», dira le président de la cérémonie avant de céder la parole aux maires. «Nous sommes très heureux d'être ici avec nos concitoyens qui vont recevoir leurs décisions à l'occasion de cette fête qui nous est très chère: l'indépendance du pays. C'est une initiative louable d'autant plus qu'elle concerne le quotidien de nos concitoyens. Nous souhaitons d'autres acquis parce que notre mission à tous est d’œuvrer à l'amélioration du cadre de vie des citoyens dans nos communes», soulignera M. Mohamed Moussaoui en sa qualité de maire de Frikat. M. Abdelghani Issolah, maire de Draâ El-Mizan, lui emboîtera le pas en insistant, lui aussi, sur l'importance d'une telle opération d'autant plus que ce sont des citoyens qui sont dans le besoin d'un toit qui en bénéficient. «Nous fêtons cette journée avec la satisfaction de nombreuses familles. Le mérite revient à nos martyrs et à nos moudjahidine qui se sont sacrifiés pour l’indépendance du pays. D'autres distributions auront lieu à l'avenir. Nous sommes au service de nos concitoyens parce que nous sommes élus pour les servir», ajoutera-t-il. C'est dans une grande ambiance que les bénéficiaires ont été appelés à recevoir ce sésame qui leur permettra de lancer leurs projets de logements. Le secrétaire général de la daïra lira les noms les uns après les autres. «Vraiment, je suis très content. Enfin, j'ai eu cette décision. Je suis maintenant sûr que j'aurai mon logement», déclarera un bénéficiaire de Frikat. Au total, nous avons compté 119 aides distribuées lors de cette soirée: Frikat 85 aides, Draâ El-Mizan 28 aides, Aïn Zaouia 4 aides et Aït Yahia Moussa une aide. À rappeler qu’au 27e jour du Ramadhan dernier, 62 aides ont été distribuées au profit des bénéficiaires de Frikat, Aïn Zaouia et Aït Yahia Moussa. Il est à noter que d'autres décisions ont été notifiées et elles seront remises directement à leurs bénéficiaires au fur et à mesure.

Amar Ouramdane