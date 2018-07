Les SMA au rendez-vous

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

Les festivités de célébration de la fête de l’indépendance, le 5 Juillet, ont occupé la journée et préoccupé les autorités, le mouvement associatif et les associations de différents bords. Les autorités de Draâ Ben Khedda n’ont pas failli à la tradition. La cour de l’APC grouillait de monde et les groupes de SMA ouvrent le carré derrière quatre jeunes portant un large emblème national étendu par ces jeunes des SMA. L’autre carré est constitué du chef de daïra, de la commissaire principale, du P/APC, des élus et des partis politiques, suivent les associations de moudjahidines, de fils, de filles et veuves de chahids et de nombreux citoyens. Tout ce monde s’est dirigé, à pied, vers le carré des martyrs situé à quelques dizaines de mètres du siège de l’APC. Une gerbe de fleurs a été déposée par le chef de daïra et le P/APC à la stèle. La Fatiha a été lue, à la mémoire des martyrs, par l’imam. Les différents intervenants : chef de daïra, P/APC, cheffe de la sûreté urbaine, délégués des différents mouvements et associations s’accordent à dire: «Cette journée est une mémorable. L’indépendance de l’Algérie n’est pas tombée du ciel, elle est arrachée de haute lutte, avec le sacrifice d’un million et demi de chahids. La révolution algérienne doit être connue des générations actuelles et écrites par des historiens ! Gloire à nos martyrs ! Et que notre pays prospère dans la Paix !» Puis, une visite à travers les carrés de martyrs eut lieu et des informations sur tel ou tel chahid ont été données par les compagnons d’armes encore vivants !

M A Tadjer