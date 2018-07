Une journée commémorative pleine !

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

à l’occasion du 56ème anniversaire de l’indépendance coïncidant avec le 5 juillet de chaque année, la NAHIA et la KASMA de Larbâa Nath Irathen ont organisé une journée commémorative de cette glorieuse date, en collaboration avec l’APC et la sûreté de daïra de la localité, rehaussée par la présence des enfants et des veuves des Chouhadas. Un riche programme a été concocté par les organisateurs. Au début, dépôt de gerbe de fleurs au monument aux morts sis au niveau du chef-lieu, suivie par la Fatiha et une minute de silence. Au niveau de la bibliothèque communale, l’exposition photos des martyrs de la guerre de libération, n’a pas manqué d’attirer la foule. Dans l’après midi, une conférence a été donnée par Si Smaïl, un grand Moujahid de la région, retraçant l’histoire de la guerre. En outre, des chants patriotiques tels que ceux de Farid Ali, étaient diffusés tout au long de cette journée. Un appel est par ailleurs lancé à l’occasion par des anciens Moudjahidine présents aux autorités locales pour penser à l’ouverture d’un musée, au niveau de la daïra de Larbâa Nath Irathen, afin de réunir tous les éléments se rapportant à la glorieuse histoire.

Youcef Ziad