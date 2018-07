Les lauréats de la 5e honorés

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Chaque année, l’école Cheggour Ali, d’El Misser, relevant de la localité d’Aït Aggouacha, se classe parmi les meilleurs établissements primaires en matière de résultats scolaires. Cette année, c’est un 100 % de réussite à l’examen de cinquième qui vient couronner les efforts des écoliers, des personnels de l’établissement et des parents d’élèves. Pour l’occasion, la direction de l’établissement a organisé une fête de fin d’année en hommage aux lauréats. Rehaussée par la présence des parents d’élèves, de la famille éducative et des autorités locales, la cérémonie représente la meilleure façon de récompenser les écoliers et encourager les autres à prendre exemple sur eux. «C’est une initiative louable à plus d’un titre. C’est aussi une bonne aubaine pour aborder les lacunes dans le milieu de l’éducation et les solutions idoines à même d’en venir à bout. Mais c’est avant tout une occasion de récompenser les meilleurs élèves et les lauréats de la 5e qui ont honoré on ne peut mieux notre école avec un 100% d’admissions au collège, ce n’est quand même pas rien !», s’exclame un enseignant. De son côté, le directeur de l’école, M. Outyeb Kamal, dira en substance : «C’est une fête symbolique. D’une part, elle vise à encourager les lauréats, après plusieurs mois de dur labeur, et d’autre part, elle incite les autres apprenants à travailler davantage». Il conclut : «L’objectif fixé au début de l’année est atteint, grâce aux efforts de toute la famille éducative. Nous souhaitons que notre école poursuive sur cette lancée le plus longtemps possible». A la fin de la cérémonie, des prix et des cadeaux ont été remis aux élèves de la 5e et aux meilleurs écoliers de chaque palier.

Youcef Ziad