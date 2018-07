finale du tournoi de foot pour célébrer le 5 juillet

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Pour commémorer le 56ème anniversaire de la fête nationale de l’indépendance et de la jeunesse, le stade de Souk El Had, chef-lieu de la commune de Yatafen a abrité la finale du tournoi de football organisé à cette occasion. En effet, c’est la matinée que les activités sportives ont débuté par l’organisation d’un cross où ont participé de jeunes enfants de la commune. Le 1er départ a été donné par le S/G de la daïra de Beni Yenni .C’est sur un parcours de près de 2 kms que 44 garçons âgés de moins de 15 ans ont courus , suivis quelques minutes plus tard par un groupe de 16 filles, sur le même parcours, 2ème départ donné cette fois par le maire, Amrane Rachid .Les organisateurs, en dépit du manque de moyens, ont réussi le pari de mettre en œuvre le programme préparé. Et c’est devant le siège de la mairie que les cadeaux ont été remis aux 3 premiers de chaque course. L’après-midi, vers les 16h30, un match d’ouverture entre les vétérans a eu lieu, avant de céder le terrain aux finalistes du tournoi, à savoir l’équipe de Souk El Had et l’équipe B d’Aït Saada. La fin de la rencontre s’est soldée par la victoire de l’équipe de Souk El Had sur une victoire de 3 buts à 2. A la fin de ce tournoi, il a été procédé à la remise de la coupe à l’équipe du chef-lieu, ainsi que des médailles à tous les joueurs, vétérans et autres cadets. Des prix ont été aussi remis au plus jeune et meilleur organisateur, au meilleur buteur et au meilleur joueur de ce tournoi. Il va sans dire que toutes ces festivités ont été subordonnées et consécutives à la remémoration de cette date phare par le dépôt de gerbe de fleurs au monument aux morts sis à Tasaft n Sidi Yefrek, entre les deux grands villages de la commune, Aït Saada et Aït Daoud, par le maire et son exécutif, en présence des moudjahidine et de nombreux citoyens, ainsi que du S/G de la daïra. De même, l’ONM a, de son côté, déposé aussi une gerbe de fleurs au dit monument. La présence de la gendarmerie et de la santé, au cross organisé la matinée n’est pas passée inaperçue contrairement aux sapeurs-pompiers qui ont brillés par leur absence. A la collation donnée au bureau du S/G de la commune, étaient aussi présents le P/APC, le S/G et un vice-président de la mairie de Beni Yenni.

M. A. B