110 foyers alimentés en gaz à Iavegelitene

Les habitants du village Iavegelitene, dans la commune de Boghni, ont vu leur rêve se réaliser avec la mise en service du gaz pour plus de 110 foyers. Le wali de Tizi- Ouzou, le président de l'APW et les autorités locales ont partagé avec ce village martyr durant la révolution de novembre 1954, la joie d'accéder à une commodité inespérée pour des montagnards. C'était à l'occasion de la fête de l'indépendance et de la jeunesse à laquelle a pris part le comité du village, ainsi que le comité de la zaouia Sidi Ali Ouyahia. Le projet du gaz à Iavegelitene constitue l'une des dernières étapes du programme quinquennal 2010 - 2014, notamment dans sa deuxième tranche où était inscrit le reste à réaliser. En raison de la nature du relief et de la difficulté d'atteindre certaines habitations, le projet d'alimentation des villages situés en amont des Ait Kouffi est en lui même un défi. Ainsi, des villages haut perchés comme Ait Ali et Maala, font partie désormais des lots où le taux de pénétration du réseau gaz est à 100 %. Au demeurant, ce qui est attendu par les villageois, c'est sans doute l'accélération du processus de pose des compteurs qui, semble-t-il, connait un arrêt en raison de leur indisponibilité. De ce fait, pour les nouveaux abonnés de la SDC, la mise en service effective dans les foyers relève du parcours du combattant. A signaler enfin que dans l'autre versant des Ait Kouffi, plus précisément à Ighezer N' Chevel, le projet d'extension du gaz demeure en souffrance en raison de la défaillance de l'entreprise engagée, et ce, en dépit de la participation des villageois aux travaux pouvant permettre leur contribution.

Merzouk Haddadi