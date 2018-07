Le projet des 24 unités LSP enfin lancé

Par DDK | Il ya 34 minutes | 73 lecture(s)

Après une dizaine d’années d’attente, les postulants aux 24 logements LSP sont soulagés d’apprendre que ce projet a été, enfin, lancé. En effet, le wali M. Mohamed Bouderbali a, après sollicitation du promoteur, donné son aval pour le lancement de ce projet. D'ailleurs, l'entreprise réalisatrice a lancé les travaux de terrassement récemment. Sur le panneau de chantier, il est indiqué que les délais de réalisation sont de 18 mois. Dans une virée sur les lieux, le promoteur, interrogé à ce propos, est revenu longuement sur les péripéties de ce projet : «Après étude de la fiche technique présentée au secrétaire du wali, suivant les procédures requises par la loi, le Conseil technique de wilaya m'a émis un avis favorable en date du 29 janvier 2008. Après avoir entamé la procédure du transfert de cette assiette communale, qui a duré quatre ans avec beaucoup de frais, l'APC m'a informé que le site (à proximité de la mosquée Errahma) a été transféré à une association religieuse sous la délibération du 16 octobre 2012, pour ériger un centre culturel islamique. Je n'étais pas contre. Puis, une correspondance m'est parvenue de la DLEP de Tizi-Ouzou pour la relocalisation du projet vers un autre site en date du 17 mars 2013, sis en contrebas du parc communal, à proximité des 30 logements LSP», confie-t-il. Et de poursuivre: «Le transfert de ce deuxième site a pris encore cinq ans à cause d'un litige entre l'APC et les domaines. Un autre site, sis au POS N° 1, qui prévoit l'habitat collectif, a été choisi par la commission présidée par le chef de daïra en date du 28 septembre 2017, suivi d'une délibération du 30 octobre 2017. Un géomètre a été engagé pour l'établissement d'un document d'arpentage, qui a été approuvé par les services du cadastre de Tizi-Ouzou le 9 janvier 2018. Ce document a été déposé au bureau du maire le 24 janvier 2018. Celui-ci n'a pas eu de réponse», expliquera-t-il. Finalement, c'est le retour au deuxième site. A cause de toutes ces lenteurs, le projet a pris une dizaine d'années si bien que les postulants avaient réagi à plusieurs reprises. A noter que la liste des bénéficiaires a été établie par l'APC le 3 août 2016. C'est dire que, parfois, aussi bien les promoteurs que les demandeurs se trouvent entre le marteau et l'enclume.

A. O.