Trois nouveaux sièges d’APC fonctionnels

Par DDK | Il ya 33 minutes | 87 lecture(s)

Les communes de Mechtras et Assi Youcef se sont, enfin, alignées aux normes de l’exercice des missions confiées aux collectivités locales, avec l'inauguration de leurs nouveaux sièges APC. C'était à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de l’indépendance, en présence du wali et du président de l’APW. À retenir que ces deux équipements publics sont d’ores et déjà fonctionnels. Construites à coup de milliards de centimes et après plusieurs arrêts des travaux, les deux infrastructures amélioreront, à coup sûr, ce service public, mis à mal jusque-là en raison, faut-il le signaler, de l'exiguïté des anciennes structures. Ainsi, les services chargés de délivrer les documents biométriques et les cartes grises bénéficient de plus d'espace pour la mise en place des dispositifs dédiés à la biométrie. De même pour les autres services dont les personnels ont poussé un grand ouf de soulagement à l'annonce des déménagements vers les nouvelles mairies, construites en R+2. Même les instances exécutives communales, qui s'«entassaient» dans un même bureau avec le président de l’APC, comme c'était le cas à Assi Youcef, n'auront plus à travailler dans des bureaux réservés aux élus «permanisés», à l'instar des vice-présidents et des présidents de commissions. À noter, dans le même sillage, que dans la commune de Boghni, l'extension du siège de l’APC, un projet financé sur budget communal, a été complètement achevée. Inauguré le 5 juillet dernier, le nouveau bloc administratif permet déjà répondre à une plus large demande, dans la mesure où les conditions de travail du personnel se sont nettement améliorées, à la faveur de moyens matériels suffisants et d’un siège plus spacieux.

Merzouk Haddadi