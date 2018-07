Des habitants ferment la mairie

Par DDK | Il ya 34 minutes | 68 lecture(s)

Des habitants de la localité de Bouilef, située à 2 kilomètres au Nord du chef-lieu communal de Tadmaït, ont procédé, durant la matinée d’avant-hier, dimanch, à la fermeture du siège de l’APC, pour «dénoncer le retard enregistré dans la mise en service du réseau électrique» au niveau de leur hameau. Les protestataires ont cadenassé le grand portail de la mairie pendant une heure de temps, pour exiger des autorités locales de trouver une solution à leur «calvaire qui dure depuis des années», sachant que les travaux de raccordement au réseau électrique sont achevés depuis bien longtemps, a-t-on appris auprès des protestataires. Ces derniers se demandent comment se fait-il que les travaux aient été finalisés depuis deux années sans que les services concernés ne procèdent à la mise en service de cette énergie : «La vie quotidienne sans énergie électrique est un véritable calvaire. J’endure dans le noir des misères avec mes enfants, et ce, depuis 30 ans. Nous avons sollicité maintes fois les services concernés et les autorités locales afin de procéder à l’inauguration de ce réseau, mais sans résultat», regrette Ahcène, un des habitants de la localité de Bouilef. Les élus locaux ont promis de prendre en charge les doléances soulevées par les villageois de cette localité. A signaler qu’une réunion entre les membres de l’exécutif communal et des représentants des protestataires a eu lieu avec les responsables de la SDC, lesquels ont également promis la prise en charge effective du problème soulevé.

Rachid Aissiou