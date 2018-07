Les parasols envahissent les plages

Par DDK | Il ya 33 minutes | 87 lecture(s)

Les estivants qui ont déjà commencé à affluer vers les plages du littoral de Tizi-Ouzou se plaignent du manque d’organisation dans les plages. En cause, la pose anarchique des parasols qui ne laissent plus d’espace aux vacanciers pour flâner et profiter du sable chaud. Pis encore, ces parasols constitueraient même un obstacle aux surveillants de baignade, n’ayant pas assez de marge de manœuvre. De loin, il n’échappe à personne de remarquer «ce voile irrégulier de parasols» recouvrant les plages. L’on dénonce les pratiques des locataires de ces ombrelles lesquels, dès les premières heures de la matinée, installent leurs matériels sur toute l’étendue de la plage. Les estivants qui arrivent munis de leurs propres parasols ne trouvent pas de place où les planter. Car, disent-ils, les saisonniers qui proposent leur service en bord de mer font en sorte que chaque vacancier paie les 800 DA de location d’un parasol. Comme certaines ombrelles sont quasiment implantées au bord de mer, la circulation y devient ainsi difficile. Pour se déplacer, l’estivant est contraint d’enjamber les autres vacanciers ou de se laisser piétiner. La quiétude et la tranquillité recherchées pour se détendre en feuilletant les pages d’un livre dans les plages ne sont plus que chimères. De leur côté, les services de la protection civile qui appellent à mieux organiser l’occupation des espaces dans les plages n’ont pas trouvé d’écho. Cela va de l’intérêt des estivants et de leur sécurité. Car, la pose anarchique de ces parasols gêne les surveillants de plage et les éléments de la protection dans leur manœuvre en cas de danger. Les responsables locaux devraient intervenir pour mieux organiser ces espaces et garantir la sécurité des estivants.

Akli N.