Les explications du maire

Par DDK | Il ya 3 heures 55 minutes | 343 lecture(s)

La route dite de Ledjenane, reliant le chef-lieu de Larbaâ Nath Irathen au pavillon des urgences de l’hôpital de la même ville, est dans un piteux état.

Les usagers, qui subissent moult désagrément une fois arrivés à hauteur de cet axe dégradé, attendent impatiemment que les travaux de réfection, promis par les élus locaux, soient lancés. A noter que dès l’installation de la nouvelle APC, la réhabilitation de cette artère été inscrite dans le programme des PCD et, fait partie, d’après les autorités municipales, de l’une des priorités de l’APC, au vu de son importance. Mais force est de constater que le projet de la remise en état de ce tronçon de route n’est toujours pas entamé. Voulant en savoir plus à ce propos, nous avons pris attache avec le P/APC, en l’occurrence M. Lounis Mohand. Il indiquera : «Cette route, qui constitue une ‘’voie de secours’’ pour les automobilistes, qui subissent des bouchons monstres en ville, a été rafistolée à plusieurs reprises. Aussitôt les travaux achevés, elle se dégrade à cause des intempéries et du grand nombre des usagers de la route qui l’empruntent, quotidiennement. Cette route devait être réhabilitée et inaugurée le 5 juillet, mais, pour cela, il fallait déjà que les travaux soient achevés, alors, que l’opération de réhabilitation n’a même pas été lancée. Il faut savoir que tout était réuni pour le revêtement de cet axe il y a quelques mois». Et d’expliquer : «Au départ, les conditions climatiques n’étaient pas favorables pour démarrer le chantier. Dès le retour du beau temps, on s’est attelés à lancer l’opération, en instruisant l’entreprise de finaliser le projet avant le 5 juillet, pour procéder à son inauguration à l’occasion de la Fête de l’indépendance et de la jeunesse. L’entreprise en question n’ayant pas tenu ses engagements, nous avons décidé de résilier le marché suivant la loi 15/247, relative au marché public, après qu’elle (entreprise) a été destinataire de plusieurs mises en demeure. Dès lors, une autre convention avec une autre entreprise été signée, et les travaux seront lancés sous peu». L’édile communal précisera, dans la foulée, que la route dite Ledjenane n’est pas le seul axe programmé à être revêtu : «Le revêtement ne concerne pas seulement Ledjenane, mais plusieurs routes, telle que celles de Taourirt Amokrane, sur une distance de 3 km, Aït Atelli (2 km) et Aït Ferah (3 km). D’autres villages vont, eux aussi, bénéficier d’une opération similaire, comme Ighil Tazert, Imainserne, Afensou, Thighilt El Hadj Ali et Azouzza, dans le cadre du bonus du budget sectoriel», conclut-il.

Youcef Ziad