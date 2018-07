Les riverains dénoncent les «barbouses parkingueurs»

Par DDK | Il ya 3 heures 54 minutes | 353 lecture(s)

Les citoyens de Draâ Ben Khedda déplorent la situation de laisser-aller qui perdure dans leur localité. Ainsi, selon des riverains du boulevard Larbaoui, les habitants s’insurgent contre ce qu’ils qualifient de sources de nuisance et de risques sur leur santé. Ils citent, entre autre, les activités liées à la mécanique qui génère des déversements d’huile de vidange, l’activité de vulcanisation qui squatte la chaussée, les poubelles à même le passage-piétons. Au niveau du centre commercial, les vendeurs de poulets exercent allègrement sans le moindre contrôle : «Les déchets jetés nourrissent bien les rats qui cohabitent paisiblement avec les poulets», ironise Abdelhamid. Des odeurs nauséabondes se dégagent et empestent à des dizaines de mètres à la ronde. «La sardine se vend à 14 h sous le beau soleil de juillet», nous dit Saïd, un citoyen des parages, désarçonné, ajoutant : «C’est vraiment se moquer de la santé publique !». Amar, un autre citoyen, visiblement peu réjoui de débourser cent dinars à ces «barbouses de parkingeurs» pour dix minutes d’arrêt de son véhicule à proximité du marché, nous dira «le temps de faire le marché, nous sommes contraints de payer cent dinars le stationnement pour des hors la loi qui font des rues et places publiques de véritables entreprises par ces parkings qui prolifèrent et leur font gagner mille fois plus que les cadres de l’État qui ont sacrifié la moitié de leur vie pour des études. On est outrés de lire dans la presse que cette pratique est interdite par tel et tel wali, pendant que des citoyens sont rackettés dans des parkings de ce genre aux portes même de certains commissariats. Il y a de quoi se poser de sérieuses questions!».

M. A. Tadjer