Les lauréats du BEM récompensés

L'association des parents d'élèves en collaboration avec la direction de l'établissement a organisé, avant-hier (lundi), une cérémonie en l'honneur des élèves admis au BEM. En effet, leur CEM a obtenu la première place au niveau de la daïra de Draâ El-Mizan qui compte 15 collèges d'enseignement moyen. La grande salle de l'établissement a été prise d'assaut dès neuf heures du matin. Ce fut aussi une occasion aux lauréats de se retrouver tous réunis probablement pour la dernière fois après quatre années passées ensemble. «Je ne veux pas quitter mon école ni me séparer de mes camarades de classe. Nous y avons passé quatre années ensemble. Cette séparation est dure à supporter», nous dira un élève accosté devant le CEM. Dans sa prise de parole, M. Arezki Allilèche, en sa qualité de directeur, a tenu d'emblée à remercier les élèves qui ont honoré l'établissement. «Je félicite les lauréats et tous ceux qui ont contribué à cette excellente moisson. Notre collège est connu pour ses résultats, mais cette année est exceptionnelle. Notre collège est classé premier des 15 établissements de la daïra avec un taux de réussite de 93, 65%. Nous avons 103 admis sur 110 candidats. Nous continuerons sur cette lancée, sinon mieux, et nous souhaitons aux admis plein d’autres succès qui nous raviront », conclura-t-il. M. Chérif Chaouche, président de l'association des parents d'élèves, dira pour sa part : «C'est un plaisir et un honneur d'être ici pour fêter cette particulière fin d'année scolaire et honorer nos lauréats, notre fierté. C'est tout autant gratifiant d'apprendre que notre établissement est le meilleur de la daïra. Cela est grâce à cette merveilleuse famille que forment nos élèves, leurs enseignants et tout le staff administratif. Nous sommes heureux d’avoir symboliquement contribué à ce succès quoique tout l’honneur revienne aux véritables artisans de cet exploit : l’équipe pédagogique, en l’occurrence. C’est tout à l’honneur du CEM Harchaoui de ne pas déroger à ses traditions.» Appelée à dire un mot, la meilleure élève de l'établissement, Lynda Gherbi, ayant obtenu 18,39/20, n'a pas retenu ses larmes de joie. «Merci à tous ceux qui nous ont suivis et encadrés toutes ces années. Je félicite mes camarades pour ces résultats qui honorent notre collège. Il n'y a pas de meilleur que cela. Gardons ces beaux souvenirs dans nos cœurs et à d'autres réussites», dira la jeune fille sous un tonnerre d'applaudissements. A noter qu'elle est talonnée de près par d'autres élèves en l'occurrence, Kahina Mallek, Ahmed El Mahdi Bendou et Adessamad Grine, excellents durant tout leur cursus. Des cadeaux et des tableaux d'honneurs ont été décernés aux 103 lauréats dans une ambiance de fête clôturée par un repas.

