La remise des clés en décembre

Par DDK | Il ya 18 minutes | 2 lecture(s)

Le chef de daïra de Draâ El-Mizan l’a annoncé. Les bénéficiaires des 160 logements RHP réalisés aux abords de la RN68, à cinq kilomètres à la sortie de la ville de Draâ El-Mizan vers Tizi-Gheniff, auront leurs clés le 11 décembre prochain.

«Comme à chaque célébration d'un événement historique, nous allons réchauffer les cœurs de nos concitoyens, en attribuant soit des logements sociaux ou promotionnels, soit des décisions à l'habitat rural... Pour les bénéficiaires des logements RHP de Boufhima, ce sera le 11 décembre prochain», a déclaré le chef de daïra, dernièrement. À rappeler qu’à maintes reprises, ces citoyens se sont manifestés aussi bien devant le siège APC que devant celui de la daïra, pour exiger leur relogement dans les plus brefs délais. Ce sont les travaux VRD qui ont retardé la livraison du projet. Il s'agit entre autres de l'assainissement, du gaz naturel et de l'électricité. Pour le moment, les travaux de branchement à certains réseaux sont finalisés et d’autres en cours. À rappeler que le problème du réseau d'assainissement, dont l'enveloppe est assez conséquente, a été soulevé le 26 novembre 2016 au wali M. Mohamed Bouderbali et à la délégation qui l'accompagnait sur ce site. Des décisions ont été prises ce jour-là. Seulement, des propriétaires terriens ont carrément bloqué cette opération si bien que les autorités locales, en commun accord avec les bénéficiaires, avaient décidé d'opter pour un autre tracé, en raccordant ces logements à l'ancien réseau, non loin du site. Depuis, les bénéficiaires ont sollicité ces logements, en vain. «Il y a aussi l'épuration de la liste qui est du ressort de la CNL. Une fois celle-ci validée, les décisions définitives leur seront remises. S’il y a des exclus, ils seront remplacés par d’autres», avait confié une source proche de ce dossier. En tout cas, c'est une lueur d'espoir pour ces familles qui souffrent de promiscuité de leurs demeures vétustes, voire dangereuses. Dans le même sillage, il est attendu la relance de l’autre projet RHP sur la route de Henia, sur les hauteurs de la ville. Celui-ci est à l'arrêt depuis plus de trois ans. Les pré-bénéficiaires ne désespèrent pas pour autant de connaître la date de leur livraison. «Nous avons eu nos pré-affectations en mai 2017. Mais, nous constatons qu’aucune entreprise n’est sur place en dépit des instructions données par le wali aux responsables concernés, le 26 novembre 2016. On craint d'attendre encore des années, puisque les logements ne sont pas encore finalisés et les VRD prendront encore de longues années. Aucune date ne nous est communiquée au sujet de la remise des clés», regrette un des pré-bénéficiaires. Il est à noter aussi que la liste des pré-bénéficiaires des 633 logements sociaux, affichée en mars dernier, ne savent plus quand ils jouiront desdites unités. C'est dire que le problème du logement à Draâ El-Mizan est loin d'être réglé de manière concrète, en dépit des nombreux projets dont a bénéficié la commune.

Amar Ouramdane