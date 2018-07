Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

Depuis quelques jours, les jeunes de la cité 64 logements de Draâ El-Mizan mènent une campagne de nettoyage tous azimuts. Pour désherber et nettoyer leur quartier de ses immondices, ils n'ont pas retenu le seul week-end, mais toute la semaine. «On ne peut pas terminer en une seule journée parce que ce ne sont pas tous les habitants qui participent au nettoyage. Alors, nous nous sommes entendus pour que, chaque fin d'après-midi, un groupe s'occupe du nettoyage d’un espace, ainsi, jusqu’à couvrir l’ensemble du quartier», nous apprendra un membre de l'association de la dite cité. Il est signaler que c'est l'un des quartiers les mieux organisés de la ville. «Nous n'avons jamais demandé de l'aide aux autorités. Nos jeunes ont vite compris qu'ils sont les seuls à veiller sur la cité. D'ailleurs, nous avons attendu la fin des examens aussi bien au lycée qu'à l'université. Les lycéens et les étudiants constituent le gros des volontaires», soulignera un autre membre de l'association. Dans notre virée sur les lieux, dans l’après-midi d’avant-hier, nous avons constaté qu'une grande partie des espaces a été passée au peigne fin. «Chaque immeuble a dégagé ses volontaires. Ils travaillent jusqu'à la tombée de la nuit», nous apprend-on sur les lieux. Ils étaient tous munis de faucilles, de pelles et autres outils pour rendre aux lieux leur propreté, dans une ambiance où, «on ne sent même pas la fatigue. On désherbe, on blague, on rigole et on fait d’une corvée une détente», nous dira un jeune volontaire. «Il est attendu que d'ici la mi-juillet, nous aurons tout terminé. Nous choisirons ensuite le moment de brûler ces tonnes d'herbes amassées et déposées dans les cours», nous expliquera un autre volontaire. Il est à rappeler que grâce à la volonté de ces jeunes, une fontaine a été réalisée l'an dernier dans ce quartier, permettant aux passants et résidents de se désaltérer, notamment en période estivale. En outre, ils ont aussi veillé sur les arbres plantés dans cette cité, il y a de cela quelques années. «Tous les petits arbustes que nous avions plantés ont été sauvés grâce à l'entretien permanent qu’on a assuré. Aujourd'hui, comme vous constatez, ils constituent, pour notre quartier, un poumon d'oxygène", dira encore le volontaire. A noter que les bacs à ordures installés dans cette cité n'ont jamais été dégradés. «Tous les habitants de notre quartier respectent l’horaire de sortie de leurs poubelles pour éviter aux chiens errants et aux chats de les éventrer», nous expliquera un dernier intervenant.

A. O.