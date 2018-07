Djemaâ Kalaâ se prépare

Par DDK | Il ya 24 minutes | 5 lecture(s)

De plus en plus de villages de la wilaya ambitionnent de participer au concours Rabah Aissat du village le plus propre. Ainsi, prendre part à la cérémonie de remise des prix qui se tiendra le 11 octobre prochain à la maison de la culture Mouloud Mammeri, à l'occasion du 12e anniversaire de l'assassinat de son précurseur, feu Rabah Aissat, ex-P/APW de Tizi-Ouzou. Pour la première fois depuis sa création, un village de Frikat va participer à ce concours dédié à la protection de l'environnement et à l'embellissement des villages. Il s'agit de Djemaâ Kalaâ, un village situé à la périphérie du chef-lieu communal. Les membres du comité de village ont déjà commencé les préparatifs. «Nous ne sommes pas informés du jour du passage de la commission d'évaluation. C'est pourquoi nous nous attelons à tout mettre en œuvre», dira Makhlouf Zaidi, un membre du bureau du comité de village. Quant aux opérations déjà entamées pour embellir le village, le même locuteur dira : «Les actions de nos habitants sont quotidiennes. On les a sensibilisés à veiller à la propreté du village». Un espace vert a été déjà réalisé en plus de l'aménagement de la place du village, précisera le même membre du comité de village. Même les cimetières ont déjà été nettoyés. «Nous avons aussi lancé l'aménagement des sources», signalera-t-il. Une opération de nettoyage et désherbage des rues et ruelles a été entreprise, vendredi dernier, à laquelle ont pris part les habitants dudit village. «Nous avons désherbé la route menant au village sur plus de deux kilomètres. En plus, nous avons ramassé tous les détritus, les canettes et les sacs en plastique. Nos jeunes se sont donnés à cœur joie pour réussir cette opération en dépit de la canicule qui a sévi durant toute la matinée. Et le travail continue», dira-t-il. Les membres du comité ont toutefois gardé secret quelques détails qui seront laissés à l'appréciation de la commission d’évaluation. «Nous espérons obtenir une place honorable parmi la centaine de villages qui participent à ce concours», souhaitera Makhouf Zaidi. Les habitants de ce village mettent tous la main à la pâte dans l’espoir d’arracher un pris et ainsi honorer leur bourgade. Il est à noter aussi que depuis la création du comité de village, l’on organise souvent des Timechret afin de pérenniser l’esprit d’entraide entre les villageois.

Amar Ouramdane