Volontariat à la cité 166 logements LSP

Par DDK | Il ya 24 minutes | 6 lecture(s)

Les habitants de la cité 166 logements LSP de Tirmitine ont organisé, avant-hier, une action de nettoyage des alentours de leur quartier. Avec l'installation progressive des familles dans l'ensemble immobilier homogène, doté d'une cour et d'un accès commun pour les résidents, le cadre de vie au sein de cette cité ne cesse de s’améliorer. L'action menée dans la matinée de cette journée a consisté, en premier lieu, en le nettoyage de la cour, en présence de la majorité des habitants. Une autre équipe de volontaires s'est mobilisée pour mener à bien la campagne de désherbage des alentours de la cité et de la voirie, notamment la rue principale, exposée à des agressions multiples. Cet esprit écologique, porté sur la volonté de garder propre l'environnement dans lequel vivent les résidents de cette cité, peut inspirer d'autres quartiers de la ville, envahis par les herbes sauvages. Sur un autre registre, notons qu’après la réalisation d'un portail d'accès principal par les fonds propres des habitants, le gardiennage de la cité est assuré grâce au système de cotisation, appliqué et respecté par tous les adhérents au comité du quartier. Il y a lieu de signaler, cependant, que la cité fait face au problème d'évacuation des eaux pluviales, auquel l'APC est appelée à se pencher.

Merzouk Haddadi