Journées d’information sur la formation professionnelle

Toujours à l’écoute de la population, en général, et des jeunes, en particulier, le CFPA de Tizi Rached a organisé deux journées d’information sur les offres et les spécialités de formation pour la session de septembre 2018, en collaboration avec le CFPA de Tala Allam et l’INSFP de Oued Aïssi, ayant eu lieu les mercredi 11 et le jeudi 12 du mois en cours . Larbâa Nath Irathen et Irdjen sont les deux villes qui ont abrité ces deux journées d’information. Le premier jour a été consacré à la commune d’Irdjen, où l’événement eut lieu au niveau de la bibliothèque communale sise au chef-lieu. Le deuxième jour, ce fut le centre culturel Ahcène Mezzani, bureau de l’ANM de Larbâa Nath Irathen, qui abrita ladite activité. «Pour mieux servir la population, surtout les jeunes en quête de formation nous choisissons cette période, où la plupart des jeunes en fin de scolarité et dirigés vers la vie active ont besoin d’être informés des opportunités multiples qui leur sont offertes pour acquérir un métier», dira la conseillère du CFPA de Tizi Rached, ajoutant que pour faciliter la tâche à ces jeunes, il leur est possible de procéder sur place à une préinscription. De son côté, la conseillère de INSFP de Oued Aïssi, dira : «Cette année, nous avons du nouveau qui va réjouir les apprenties et les stagiaires du sexe féminin : elles ouvrent droit à un congé de maternité.» Pour terminer, la conseillère du CFPA de Tala Allam dira : «En plus des possibilités de formations dispensées, dans l’ensemble des CFPA et des instituts, l’État offre des possibilités, d’internat et de demi-pension ainsi qu’un mode d’apprentissage permettant aux actifs de bénéficier, en cours du soir, de formations sans perturber leur activité tel qu’il est fait pour l’informatique, le marketing et la gestion des ressources humaines, à titre d’exemple, tout comme des formations-passerelles très intéressantes comme l’achat et l’approvisionnement, bijouterie orfèvrerie, comptabilité et gestion, exploitation en informatique… La formation-passerelle permet d’évoluer dans son domaine d’activité par l’acquisition de niveaux ou de diplômes permettant l’accès à un grade supérieur. Le citoyen aura tout à gagner en s’intéressant à ce genre de manifestations, car, contrairement aux dires excluant certains niveaux des chances d’une formation, force est de constater qu’il y en a pour tous les niveaux.

