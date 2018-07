Brèves de Maâtkas

Par DDK | Il ya 39 minutes | 80 lecture(s)

Journée d’information de l’ANEM

L’agence nationale de l’emploi de Draâ Ben Khedda organise aujourd’hui une journée d’information au profit des jeunes des deux communes de la circonscription de Maâtkas, et ce au niveau de la Maison de jeunes à partir de 9 heures. La journée en question portera sur la vulgarisation des différents dispositifs de l’agence nationale de l‘emploi et plus particulièrement sur la nomenclature algérienne des métiers et de l’emploi (NAME), et aussi des inscriptions en ligne ainsi que certaines applications sur Smartphone liées précisément à l’agence. Cela permettra aux jeunes de s’imprégner des nouvelles dispositions via la toile et leur évitera les déplacements vers l’agence. En tout état de cause, cette journée d’information tombe à point nommé pour de nombreux jeunes, sans emploi, qui désirent s’enquérir des perspectives que leur offre l’ANEM.

Le CRA se met au foot

Le comité local du croissant rouge algérien organise depuis avant-hier lundi un grand tournoi de football, de solidarité, au niveau du stade municipal «Fekrane», et ce au profit de l’ensemble des équipes villageoises qui dépassent la quarantaine. Il faut dire que ce genre de tournoi attire énormément du monde et reste l’un des événements les plus populaires de la région. Pour rappel, lors du mois du ramadhan, l’Olympique sportive de Maatkas (OSM) a organisé un tournoi de futsal (football en salle) au niveau de la salle omnisports de Maatkas. Un tournoi auquel ont participé des dizaines d’équipes et qui avait drainé des centaines de personnes issus des villages de la région.

Amayas idir