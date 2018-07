L'antenne de mairie mise en service

Par DDK | Il ya 1 heure | 146 lecture(s)

Après une longue attente, due au retard dans la réalisation d'un mur de soutènement, l’on apprendra que l'antenne de mairie d'Ath Attela va ouvrir ses portes incessamment. «Tous les travaux ont été achevés et réceptionnés. Déjà, nous avons commencé à l'équiper en mobilier. Nous allons lui fournir uniquement les documents nécessaires à son fonctionnement. Au plus tard, elle sera mise en service la semaine prochaine. Tout sera prêt d'ici là», informera M. Rabah Hamitouche, en sa qualité de maire. Et de poursuivre: «Elle va soulager des milliers de citoyens de cette grappe de villages allant d'Ath Attela en passant par Imaksnène, Tifaou, Hellili jusqu'à Chérifi, à la frontière avec la commune de Timezrit, relevant de la wilaya de Boumerdès». Effectivement, au lieu de se rendre jusqu'au chef-lieu communal moyennant du temps et de l'argent, les citoyens auront, donc, l'opportunité de demander des pièces administratives sur place. S’il est vrai que la mise en service de cette annexe administrative est bien accueillie par les habitants de ce versant, il est attendu qu'elle soit raccordée à la fibre optique pour rendre service aux administrés qui sollicitent certains documents qui ne pourraient être délivrés qu'après consultation du fichier national. «On souhaite qu'une enveloppe financière lui soit dégagée pour la raccorder à la fibre optique en même temps que le bureau postal», estimera, de son côté, le délégué communal d cette annexe. «Concernant les fiches familiales, les fiches individuelles, les certificats et les fiches de résidence et les certificats de non activité salariée, ils y seront délivrés dès sa mise en service. Par contre, les autres documents, notamment les extraits de naissance, ne le seront que lorsqu'elle sera branchée à la fibre optique», soulignera notre deuxième interlocuteur. Concernant, justement cette commodité, les autres annexes implantées à Tafoughalt et Iâllalen seront, elles aussi, concernées. Pour le moment, des fiches techniques ont été établies par Algérie-Télecom pour raccorder les bureaux postaux des trois villages concernés à ce moyen technologique. «Généralement, ces antennes de mairie sont situées à proximité des bureaux postaux. Donc, leur raccordement ne posera pas de problème», expliquera le même délégué communal. En tout cas, avec cette décentralisation du service public, il y aura moins de pression sur les agents de bureau de la mairie du chef-lieu, notamment durant cette période durant laquelle les pièces administratives sont trop demandées. Avec la mise en service de cette troisième annexe, les gros villages dépassant les cinq mille habitants ont été les plus ciblés par cette opération, en attendant l'inscription et la réalisation de structures similaires ailleurs.

Amar Ouramdane