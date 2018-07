Le BS 2018 approuvé

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

En l'absence des élus du RCD, le budget supplémentaire 2018 de la commune de Boghni a été voté lors d'une assemblée ordinaire tenue avant-hier, mardi, à la salle des délibérations de l'APC, en présence des élus de la majorité, à savoir le PT, le FLN, le FFS et les indépendants. D'autres points ont aussi été soumis à l'approbation de l'Assemblée. Parmi les points à l'ordre du jour, la fixation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la révision des loyers des biens communaux. Lors des débats, le président de l'APC a souligné «l'importance d'assurer de nouvelles recettes à la commune face au déficit budgétaire qui s'annonce». Les élus, conformément à la loi de Finances 2018 et aux instructions de la tutelle, ont fixé le montant de la taxe pour les commerçants et les particuliers. Pour les loyers, le P/APC, en commun accord avec les élus, a décidé de surseoir à la révision des loyers pour la prochaine assemblée. Quant au budget supplémentaire, cette année, il a été trouvé un équilibre budgétaire pour assurer la rémunération du personnel communal jusqu'à la fin de l'année, ainsi que la prise en charge des dépenses obligatoires. Mais c'était sans difficultés en raison du manque de recettes. L’Assemblée, dans le même budget, a procédé au vote de nouveaux programmes pour faire face aux urgences, notamment en matière d'assainissement et d'alimentation en eau. Et en prévision de la prochaine rentrée scolaire, l'Assemblée a également voté des subventions qui seront accordées dans le cadre de l'alimentation scolaire.

Merzouk Haddadi