Deux blessés graves dans une collision

Un accident de la circulation, ayant impliqué deux véhicules légers, s’est produit, mardi dernier vers quatorze heures, sur la RN71, à hauteur d’Aïn El Hammam. C’est en contrebas du lieu-dit «Laïnsar», une source naturelle, qu’une fourgonnette est entrée en collision avec une camionnette double cabine «Mitsubishi». Les deux conducteurs ont été évacués vers le service des urgences de l’hôpital de la région par l’ambulance de la protection civile, appelée à la rescousse par des passants. Pris en charge par le personnel hospitalier, les deux conducteurs présentent des blessures nécessitant leur mise en observation. Selon les informations recueillies sur place, l’un des deux chauffeurs présente plusieurs blessures au niveau de la tête, alors que l’autre souffre de douleurs au cou, ce qui a nécessité le port d’une minerve en attendant des examens plus approfondis. Il faut noter que les accidents sur les routes de montagne ont tendance à devenir fréquents ces derniers temps. Les voies sinueuses et étroites rendent la conduite automobile très difficile. Il ne se passe pas une semaine sans qu’on nous signale des accidents, parfois mortels. Il y a moins de deux mois, trois jeunes ont perdu la vie, après que leur véhicule a dérapé pour se retrouver à plus de cents mètres en contrebas de la route. Les automobilistes qui fréquentent la RN71 comme la RN15 vers ou en provenance d’Aïn El Hammam sont appelés à redoubler de prudence pour éviter l’irréparable.

A. O. T.