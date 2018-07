Attention à l’eau polluée !

Par DDK | Il ya 15 minutes | 1 lecture(s)

L’eau de la célèbre source appelée «Thala Voudha», au village Taourirt Moussa dans la daïra de Béni Douala, vient d’être déclarée impropre à la consommation. En effet, les services d’hygiène et de prévention de la santé publique contre les maladies à transmission hydrique, ont lancé un avis à la population de cette bourgade et des villages avoisinants, de s’abstenir de l’utilisation de l’eau de cette source aménagée, et cela, après les résultats, du prélèvement effectué par les services d’épidémiologie et de médecine préventive de DBK, qui stipulent que l’eau est impropre à la consommation. Malgré cet avis, certains villageois continuent à la boire. Cette fontaine ancestrale à l’eau limpide, reçoit chaque jour de nombreux amateurs d’eau de source qui viennent pour s’approvisionner en ce précieux liquide. Hélas, beaucoup de déchets sont abandonnés sur les lieux par ces visiteurs. Ce flagrant manque de civisme, synonyme d’inconscience et d’agression de la nature et de l’environnement, est un constat amer soulevé dans moult réunion du village, sans le moindre écho. «Nous lançons un appel à tous les citoyens de notre village ou autre pour veiller à la propreté des lieux et la préservation de cet édifice public», déclare le président du comité du village. Plusieurs actions de nettoyage sont menées par des volontaires soucieux de la protection de ce joyau architectural datant du 19ème siècle.

Lyes Mechouek