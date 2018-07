Les travaux de rénovation entamés

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

Des travaux de rénovation de la cité des 200 logements OPGI de la ville de Boghni sont en cours de réalisation. Les habitants ont bien accueilli cette initiative de l'organisme de gestion de ces habitations construites en R+ 4 au début des années 80. Selon les services de la subdivision du logement de la daïra de Boghni et les services techniques de l'APC de Boghni, cette opération est financée dans le cadre du recouvrement de la taxe d'habitation. Présentement, les premières interventions ont permis le ravalement des façades des blocs situés sur la route de la rocade. Ainsi, les bâtiments apparaissent plus attrayants contrairement aux années où leurs signes de vétusté étaient visibles de loin. Le chantier mis en place, même avec beaucoup de désagréments pour les locataires, s'attelle à rénover les cages d'escaliers en état de dégradation. L'autre opération menée à bien jusqu'à présent, concerne la rénovation complète de l'étanchéité pour remédier aux nombreuses infiltrations des eaux pluviales dans les appartements situés aux derniers étages. Pour bien faire avancer les travaux, le président de l'APC a appelé, par voie d'affichage, les habitants à collaborer avec les entreprises, notamment l'enlèvement des paraboles pour ne pas gêner les travaux de ravalement des façades. À l'annonce de cette opération au profit de la cité des 200 logements, l'une des plus commerçantes de Boghni, d'autres cités réclament d’ores et déjà leur inscription pour des projets similaires.

Merzouk Haddadi.