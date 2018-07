Finale du tournoi de football

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

à l’instar de leurs aînés, qui avaient égayé les soirées du Ramadhan par des rencontres de football, les jeunes catégories des villages de la commune d’Aïn El Hammam ont débuté leurs vacances scolaires par un tournoi de foot. Plus d’une centaine de minimes, issus d’une vingtaine de villages, se sont relayés sur le terrain de Taourirt Menguellet pendant quinze jours pour des empoignades qui se sont déroulées à une fréquence de deux matchs par jour. Sofiane Oudahmane, le jeune villageois qui a pris l’initiative de l’organisation de ces joutes, aidé dans sa tâche par les membres du comité de village, indiquera que «c’est une façon d’occuper les jeunes oisifs durant cette période de vacances». Les organisateurs ont opté pour un système de compétition par poules avant d’arriver aux éliminatoires directes. Les dimensions réduites du terrain ne permettent de faire jouer que sept joueurs par équipe. Jeudi dernier dans la soirée, après un match-gala des vétérans du village, les équipes d’Aït Aïlem et de Taourirt Menguellet se sont disputées la coupe mise en jeu pour la finale. Si le trophée est revenu au village organisateur, Taourirt Menguellet, sur le score de deux buts à un, on retiendra que c’est plutôt le fairplay qui est sorti vainqueur de cette compétition, qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale.

A. O. T.