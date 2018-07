Hommage au regretté Ramdani Hamid

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Le CSA/ AS Imazgharène en collaboration avec l'APC, la maison de jeunes du chef-lieu communal et le foyer pour jeunes d'Ath Ali organise un tournoi de football en hommage au regretté Hamid Ramdani décédé dans un accident de la circulation qui eut lieu en septembre 2015 alors qu'il rentrait de Tizi-Gheniff avec d'autres dirigeants et joueurs, après un match amical disputé au lieu-dit El Mers. Il a été, d'abord, dirigeant au sein du FC Frikat avant de rejoindre l'AS Imazgharène. «Ce tournoi, nous le dédions à ce cadre sportif. Il est de notre devoir d'honorer sa mémoire parce qu'il se consacrait énormément à la formation des jeunes dans notre localité», nous dira M. Mourad Belaidi, en sa qualité de président du CSA/ AS Imazgharène. Et de poursuivre: «Le coup d'envoi sera donné aujourd'hui (lundi) au stade de Frikat en présence des autorités locales et de nombreux invités.» Dix-neuf équipes issues des villages de la commune vont participer à ce tournoi qui sera clôturé le 20 août prochain à l'occasion de la célébration du double anniversaire (le congrès de la Soummam et l'offensive du nord constantinois). Selon ce principal organisateur, ces équipes sont réparties en quatre groupes. «Nous aurons deux matches au quotidien, jusqu'aux quarts de finale puis aux demi-finales. En parallèle, nous organiserons un tournoi pour les vétérans», nous expliquera-t-il. Ce sera une occasion aux dirigeants de l'AS Imazgharène, pensionnaire de la division pré honneur de wilaya, de recruter des jeunes en vue de renforcer l’effectif pour la saison footballistique 2018/ 2019. A noter que depuis son engagement, l'ASI a occupé des places honorables au sein de son groupe. La saison écoulée, l'ASI a raté de justesse son accession à la division honneur de wilaya. «Au fil des ans, nous commençons à avoir de l'expérience. En tout cas, si durant ces premières années de notre création, nous avons investi dans la formation des jeunes, il est temps peut-être de songer à gravir un échelon et jouer dans une division supérieure à la nôtre», dira le président du CSA/ ASI. C'était, d'ailleurs, l'avis de l'entraîneur Rachid Maâtki qui voudrait revoir à la hausse l'espoir de ces jeunes. Du côté organisationnel, nous avons appris que tout est prêt d'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'un tel tournoi est organisé dans cette commune et de surcroît, maintenant, les rencontres auront lieu dans un terrain gazonné. Les spectateurs s'attendent, eux aussi, à des confrontations serrées et de haut niveau entre les équipes engagées, dont certaines ont gagné beaucoup d’expérience.

A. O.