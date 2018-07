Par DDK | Il ya 49 minutes | 58 lecture(s)

Les citoyens du village Taguemount Oukerrouch dans la daïra de Béni Douala souffrent depuis plus d’une semaine, d’une pénurie d'eau potable selon les habitants de cette bourgade. «Ce problème date de l’année passée, et pour cette saison, on nous pompe de l’eau une fois par semaine. Actuellement nous sommes sans eau depuis le 15 juillet», dit, dépité un citoyen de ladite localité. A priori, le problème est dû aux travaux de rénovation des conduites, vu que le pompage s’effectue selon eux de la station Tasadourt sis dans la commune de Béni Zmenzer. «Le hic est que l’alimentation de certains villages de la daïra se fait tous les trois jours pendant que nous ne recevons de l’eau qu’une fois par semaine voire plus, surtout pour ce versant composé de Taguemount Oukerrouch, Ait Mesbah et Ichardiouene Oufella », signale un jeune du village.

L. M.