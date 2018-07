Des trousseaux scolaires pour les élèves du primaire

Par DDK | Il ya 49 minutes | 64 lecture(s)

La commune d'Assi Youcef prépare activement la prochaine rentrée scolaire. Ainsi, en plus des raccordements des 5 écoles de la commune au gaz , les services de la commune s'attèlent à lancer des opérations d'entretien dans le cadre des subventions accordées à cet effet par l'État. Le montant alloué cette année avoisine les 5 millions de dinars et les consultations nécessaires pour le choix des entreprises seront lancées incessamment. Le gros des travaux concerne les petites réparations et les réfections intérieures et extérieures des établissements scolaires de la municipalité, à savoir les écoles des villages Ait Hidja, Ait Lquacem, Timsit Ldjemaa, Tadarth Oufella, Ath Hegoune. En matière de solidarité scolaire, le président de l'APC nous a confié que «l'Assemblée a procédé à l'ouverture du crédit pour l'achat de plus 1200 trousseaux scolaires». Et d'ajouter que «la wilaya, dans le cadre de son budget, a financé cette opération pour un montant de plus de 67 millions de centimes». Le reste des achats sera pris en charge sur le budget de la commune, ce qui permettra d'assurer un trousseau pour chaque élève de la commune dès le début de l'année scolaire. L'APC prépare, en outre, les contrats nécessaires pour l'alimentation scolaire car la gestion des cantines est confiée aux communes.

Merzouk Haddadi