L’apport de la bibliothèque communale loué

«Si nous avions réussi au bac, c’est grâce au travail que nous faisions à la bibliothèque communale durant les quatre mois de grève des enseignants des lycées. Durant toute l’année scolaire nous ne cessions de fréquenter ce lieu du savoir», s’accordent à dire les lycéens qui remercient vivement le personnel de cette infrastructure qui leur a été d’un grand apport. La responsable nous annonce : «Un programme est élaboré avant le bac pour les élèves de terminale. Il est prolongé jusqu’à 19 h. Des élèves passent toute la journée ici». La bibliothèque communale est ouverte, spécialement, cette année, aux élèves des classes des examens de 4ème AM et de terminale. Durant les grèves du secondaire, la bibliothèque communale grouillait de monde : des élèves des classes d’examen des collèges et lycées de Draâ Ben Kheldda, avaient trouvé un lieu idéal pour travailler. Ouverte en l’an deux mille, la bibliothèque communale a toujours été au service des scolarisés dans les trois paliers. Les rayons sont garnis de nombreux volumes allant du primaire à la terminale : annales, exercices et corrigés, dictionnaires figurent parmi les documents les plus lus et usités durant cette période. De très nombreux titres sont disponibles et dans toutes les disciplines : mathématiques, sciences naturelles, sociales, philosophie entre autres, revues, annales... Les prêts sont gratuits et internes. «Le travail se fait dans les normes, dans le calme. Certains parents suivant leurs enfants viennent s’enquérir de leur ponctualité et de leur sérieux», ajoute la responsable. Les adhérentes et adhérents cartés sont au nombre de 630 élèves pour l’année scolaire 2017/2018. Il y a plus de filles que de garçons. La bibliothèque est conçue pour 120 places. La responsable nous confie : « Nous venons de recevoir une vingtaine de tables et une cinquantaine de chaises ». La nouvelle bibliothèque sera une annexe à la bibliothèque du centre-ville et sera ouverte dès le mois de septembre 2018. Quant aux projets, nous avons contacté le vice-président, chargé du social, M. Youcef Saâd, qui nous avance : « La bibliothèque communale sera réhabilitée (étanchéité, peinture etc.) et sera remise à neuf. Pour la cagnotte, je ne peux avancer une quelconque somme car le budget n’est pas encore voté. Cependant, elle sera dotée de l’outil informatif.»

M A Tadjer