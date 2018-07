75% de réussite au lycée Akbil

Par DDK | Il ya 49 minutes | 68 lecture(s)

Après la sortie des résultats du BAC, un conseil de classe s’est tenu au lycée Tassaft Akbil, pour décider du sort des 36 élèves n’ayant pas obtenu leur BAC. A leur sortie du lycée, la joie et la satisfaction se lisait sur les visages des enseignants. Et il y avait de quoi se réjouir : le lycée a eu le taux de réussite appréciable de 75%. Le proviseur n’a pas caché sa satisfaction à la vue des résultats obtenus par leurs élèves au bac. En effet, comment ne pas se féliciter lorsqu’on obtient 75% ? 108 admis sur 144 candidats pour le lycée “Tassaft, Akbil Aïn El Hammam” qui reçoit les élèves de trois communes, Yattafen, Akbil et une partie d’Iboudraren. Dans toutes les matières, les résultats ont été probants. A noter qu’un seul lycéen a été recalé dans la filière “Gestion” et deux dans la filière “mathématiques”. Les élèves n’arrivaient pas à détacher les yeux des listes par filière, reprenant les noms et prénoms affichés “fièrement” sur le tableau d’affichage dans le couloir du lycée ou sur le portail d’entrée. Que ce soit devant le lycée ou au chef-lieu de Yattafen, Souk El Had, les larmes de joie des lauréats et des parents se sont mêlées à celles de tristesse de ceux qui n’ont pas eu leur sésame, toutefois ces derniers ont tenu à féliciter leurs camarades. «On l’aura l’année prochaine», diront certains de ces recalés. Les professeurs présents se sont aussi joints et aux embrassades des félicitations et au réconfort des malchanceux. Et pour chaque partie, ils avaient le mot qu’il faut. «Compte tenu des résultats obtenus par les élèves durant l’année, franchement, ça dépasse nos espérances. Certes par rapport à l’année passée où on a eu 76,22%, il y’a une légère régression, mais on est très satisfait du résultat de cette année compte tenu du niveau des élèves. On ne s’attendait vraiment pas à cet honorable taux. Je tiens à féliciter tout le personnel du lycée, particulièrement l’équipe pédagogique et leurs élèves», nous dira M. Aït Mouhab Abdelkader proviseur du lycée. D’après les informations qui nous ont été données, le conseil de classe a délibéré pour la reprise de 25 élèves sur les 36 recalés au fameux sésame cette année.

M. A. B.