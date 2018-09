73 nouveaux admis au centre

Par DDK | Il ya 2 heures 11 minutes | 162 lecture(s)

Comme tout ailleurs, avant-hier était le premier jour de la rentrée professionnelle au CFPA Krim Said, l'un des plus importants de la wilaya. En effet, à l'occasion, M. Rachid Djebari, en sa qualité de directeur de cet établissement, a invité le maire, le directeur de l'agence locale de l'emploi, le représentant du Centre d'orientation scolaire et professionnelle de Draâ El-Mizan, les services de sécurité et de nombreux invités. Cette rentrée officielle a vu, dans la cour du centre, une exposition relative aux différentes disciplines enseignées au CFPA. On relèvera le dessin en architecture, la topographie, la plomberie et installation sanitaire, la mécanique, l'électricité bâtiment, la menuiserie aluminium, la couture et les gâteaux traditionnels… Dans son allocution d'ouverture, le directeur du CFPA a incité les stagiaires à veiller à ce que leur passage dans ce centre soit couronné par une bonne formation. «Notre centre est le plus ancien. Il a formé, depuis 1985, des centaines de stagiaires dont nous sommes fiers. Actuellement, en plus des formations résidentielles, nous avons des formations qualifiantes et des formations par apprentissage. Nous comptons plus de 630 apprentis toutes disciplines confondues. Prochainement, nous lancerons des formations en cours du soir, destinées aux personnes qui travaillent. Le titulaire d’un diplôme de technicien peut accéder, en six mois, au diplôme de technicien supérieur. L'autre chance, dans ce centre, est qu'il y a un internat qui résout une des plus importantes préoccupations. Je souhaite bonne année à tous, stagiaires, professeurs et travailleurs», dira-t-il devant l'assistance, appelant à l’occasion, les présidents d'APC, la daïra et les entreprises à inscrire leurs personnels pour la formation continue dispensée au sein du centre. De son côté, M. Rachid Krim, fils de Krim Said, a remercié les stagiaires pour avoir érigé une stèle à la mémoire de son père et les a exhortés à plus d'efforts pour honorer la mémoire des martyrs qui se sont sacrifiés pour ce pays. Pour sa part, M. Abdelghani Issolah, en sa qualité de maire, est revenu sur l'apport que pourra apporter l'APC à ce centre. «Nous sommes à vos côtés. Si vous avez besoin de notre aide, nous répondrons à vos sollicitations par tous les moyens dont nous disposons», soulignera le maire de Draâ El-Mizan. Pour sa part, le responsable de l'ANEM locale a invité les stagiaires à déposer leurs dossiers dès qu'ils obtiendront leurs diplômes. Les interventions étaient pertinentes et ont mis en confiance les nouveaux inscrits dans cet établissement dans les diverses formations. 103 demandeurs se sont inscrits entre le 15 juillet et le 15 septembre, et selon une source proche de la direction de l'établissement, 73 étaient admis, alors que beaucoup ne se sont pas présentés aux tests. Des admis, citons, 32 stagiaires en spécialité topographie pour un diplôme de technicien, 7 stagiaires pour l’installation sanitaires et gaz, 11 stagiaires comme exploitants en informatique et 18 stagiaires pour les gâteaux traditionnels. A noter que la spécialité de topographe est la plus sollicitée pour les possibilités d’emploi dans les chantiers de bâtiment et de travaux publics, notamment dans le projet de la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest. Au total, 112 stagiaires suivront des formations en mode résidentiel et les inscriptions restent ouvertes pour les formations qualifiantes.

Amar Ouramdane