La pastèque à 20 DA !

Dire que la pastèque sera cédée à 20 DA, sachant qu’au début de la saison, son prix s’est affiché à 200 DA le kilo, de quoi faire fuir les clients et d’éviter de s’approcher de ce fameux dessert incontournable surtout durant la saison sèche et des grandes chaleurs. Ainsi, même durant le mois de carême son prix n’a pas baissé d’un centime pour faire profiter un tant soit peu les citoyens, surtout les grands amateurs de ce dessert qui désaltère après une longue journée de jeûne. Il a fallu attendre, l’annonce de l’épidémie de Choléra, pour que le prix de ce fruit baisse. «Mais malheureusement la situation est beaucoup plus grave et compliquée que les vendeurs ne le pensent, dit, un quadragénaire d’une voix grave». Et d’ajouter : «Que son prix baisse ou pas ? Le problème n’est pas là, mais plutôt, il vient de la pastèque elle-même ! Les gens ne font plus confiance ! Ils évitent de l’acheter, surtout de la consommer. Tout simplement, il faut dire sans rougir qu’elle n’est pas saine. Elle est vectrice de maladies, sans doute à cause de la façon de son irrigation. Il n’est un secret pour personne, chaque jour de nouvelles images font le tour des réseaux sociaux, montrant comment les gens sans scrupules irriguent leurs champs avec des eaux usées. Et inévitablement, le commun des mortels, fait le lien avec la maladie et pense que c’est l’une des causes de Choléra. Et dans ce cas de figure, les gens ne l’achèteront pas pour tout l’or du monde. Qui veut acheter la mort avec ces mains ?», conclut ce dernier, en ironisant sur cette situation.

