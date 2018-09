170 aides à distribuer

Par DDK | Il ya 4 heures 9 minutes | 250 lecture(s)

La commune de Larbaâ Nath Irathen vient de bénéficier de 170 aides dans le cadre de l’habitat rural. La distribution aura lieu avant le 1er novembre prochain.

La nouvelle est tombée à point nommé, sachant que suite à la crise qu’a connue notre pays, en 2016 et 2017, les aides en question étaient gelées. Depuis le début de l’année en cours, ces aides sont relancées, au grand bonheur de la population. Le P/APC, de la localité, M. Lounis Mohand, nous dira à ce sujet : «Nous avons bénéficié de 170 aides, dont 57 sont prêtes et seront distribuées avant le 1er novembre, de l’année en cours. Concernant, les autres aides, elles le seront prochainement, elles n’attendent que les discisions.» Et d’ajouter «l’habitat rural, dans notre région si particulière, est une bouffée d’oxygène, mais les quotas alloués restent insuffisants pour couvrir la demande. Nous souhaitons bénéficier de programmes supplémentaires, car nous avons plus de 230 dossiers validés et attente. Dans le cadre de LPA, nous avons enregistré une forte demande, et nous avons déjà, fait le choix du terrain. L’assiette choisie pour ces logements, est le lieu dit Ledjenane, qui peut abriter, même, les logements sociaux à l’avenir», conclura l’édile communal. Effectivement, ces aides, bien qu’insuffisantes, sont vitales pour les demandeurs en mal de logement. «Le seul espoir de relancer la roue du développement, est ces aides de 70 Millions», dira un trentagénaire, croisé au niveau du siège de l’APC de la localité, convoqué, dira t-il, par les services concernés pour compléter son dossier. Et d’ajouter « ces aides sont plus que nécessaires, d’une part, elles permettent de régler la crise de logement que vit notre pays en général, d’autre part, elles génèrent temporairement de l’emploi.

Youcef Ziad