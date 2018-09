Le budget supplémentaire approuvé

Par DDK | Il ya 4 heures 9 minutes | 202 lecture(s)

Près de deux millions de dinars ont été affectés par l’APC d’Azazga pour la réfection des trottoirs du centre historique de la ville. L’aménagement urbain de plusieurs quartiers et villages de la commune d’Azazga a pris la part de lion dans le budget supplémentaire récemment approuvé par l’assemblée communale, a-t-on appris auprès des membres de l’exécutif. Le BS, qui a été voté en deux sessions extraordinaires, a consacré deux rattachements de programmes dans le cadre de prélèvement communal, explique-t-on. Le premier prélèvement d'un montant de 25 233 615.82 DA a été voté fin juillet dernier. Ce programme est en cours d'exécution. Autrement dit soit dans la phase d'appel d'offres, de choix des entreprises ou de réalisation. Cette première cagnotte est destinée à l'augmentation des anciens programmes et la réalisation de nouveaux. Pour l'augmentation des anciens programmes on trouve entre autres la réalisation de trottoirs des rues de centre historique de la ville pour un montant pour 1 800 000.00DA, la réfection des réseaux d'assainissement de la commune pour 5 000 000,00 DA, le confortement de la route de village Flikki pour deux millions de dinars. Pour les nouveaux programmes, il s'agit de l'achèvement des travaux de finitions dans deux écoles primaires pour un montant global de 3 600 000,00 DA, la réfection de certaines groupes scolaires pour 1 700 000,00 DA, l'acquisition de plants pour embellissement de la ville pour 700 000,00 DA, l'aménagement et le revêtement en béton bitumineux de la route menant de la RN71 vers le lieux dit Ahrik au village Tacherouft sur 400 m pour un montant de 3 500 000,00 DA, la réalisation d'éclairage pour 1 millions de dinars, divers travaux d'aménagement à la ville pour 4 500 000,00 DA et enfin la location d'engins pour l'aménagement des aires de jeux pour un montant de 533 615,82 DA. Pour le deuxième BS (budget supplémentaire) d'un montant global de 15 millions de dinars, il consiste en des opérations d'équipements et d'acquisition de matériels. De façon plus détaillée, on trouve équipement en climatisation et en stores du siège de L'APC (4 000 000,00 DA), acquisition de matériaux de construction pour divers travaux (4 000 000,00 DA), acquisition de balances électriques pour les cantines scolaires (500 000,00 DA), acquisition de tuf pour aménagement des aires de jeux de la commune (1 234 487.23 DA), la réalisation de levés et fiches d'identification pour les biens communaux(1 500 000,00 DA), pose de gazon synthétique et réalisation de clôtures pour les aires de jeux à la cité Tizi-Bouchene(2 500 000,00) et l'acquisition de bacs à ordures pour deux millions de dinars.

M. I. B.