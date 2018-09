70 ruchers au profit de jeunes agriculteurs

Par DDK | Il ya 4 heures 9 minutes | 211 lecture(s)

La circonscription agricole de Maatkas, comprenant les communes d’Ath Zmenzer, Tirmitine, Souk el Tenine et Maatkas, va pouvoir bénéficier de 70 ruchers d’abeilles au profit de jeunes agriculteurs qui vont les recevoir sous peu. L’initiative est à mettre à l’actif de la Conservation des forêts de Tizi-Ouzou qui a lancé cette opération de subvention, depuis déjà quelques mois, au profit du monde rural dans la wilaya. Il faut dire qu’il revient à chaque bénéficiaire de contribuer financièrement à hauteur de 3 000 dinars la ruche, soit un total de 15 000 dinars pour un rucher de 5 unités par agriculteur. A signaler que les heureux élus dans cette opération ont déjà participé à de petits stages d’apiculture dans le souci de bien réussir leur petite entreprise apicole. Il est utile de rappeler que l’installation d’un rucher dans son jardin ou son verger constitue un geste écologique aux bienfaits infinis. C’est la garantie d’une pollinisation optimale des fleurs, fruits et légumes de sa propriété et des parcelles avoisinantes, et aussi la contribution à sauver la population apicole menacée par l’utilisation abusive de pesticides et par la diminution du nombre d’apiculteurs, sans parler de la création de richesses en production de miel et dérivés. Cette activité est d’une importance inestimable à tout point de vue, mais son rôle écologique et agricole est au-dessus de toute considération.

Amayas idir