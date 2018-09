Caravane médicale au profit des villageois

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Dans le cadre de ses activités humanitaires, l’Association algérienne du patrimoine, de l’environnement et du développement humain (AAEPDH) de la wilaya de Tizi-Ouzou, organise une nouvelle caravane de santé au profit des familles nécessiteuses, et ce, en leur offrant des consultations gratuites effectuées par une équipe de médecins spécialistes, bénévoles de toutes les spécialités. Cette action humanitaire aura lieu demain au village Iâllalen dans la commune d’Ait Yahia Moussa. L’équipe médicale est composée d’un dentiste, d’un dermatologue, d’un cardiologue, d’un pédiatre, d’un gynécologue et d’un psychologue dans le but de venir en aide aux familles démunies en leur offrant des consultations gratuites. Une autre caravane de santé est programmée pour le 12-10-2018 à Mekla centre, à une trentaine de kilomètres à l’est du chef-lieu de la wilaya, en collaboration avec le Croissant Rouge Algérien (CRA) de Timizart. L’association s’est engagée à poursuivre son programme ambitieux lancé en 2006, date de création de l’AAPEDH, qui leur a permis d’organiser quelques 57 caravanes de santé dont 11 organisées depuis janvier 2018 à ce jour. Celles-ci ont touché plusieurs localités et villages de la wilaya, comme Ait Boumahdi (Ouacifs), Ahrik (Bouzeguène), Abouda Bouada (Ait Oumalou), Mekla, Ath Yenni, Ighil El Mal (Beni Zmenzer), Béni Douala, Ihesnaouène (Tizi-Ouzou), Bouhinoun (Tizi-Ouzou). Des sorties qui ont connu un engouement de citoyens dont le nombre varie d’une région à une autre, qui atteint les 350 consultations. «Des consultations à domicile sont également effectuées au profit des personnes âgées et invalides qui ne peuvent pas se déplacer au lieu réservé», dira M. Bouaza, qui les considère comme l’autre objectif fixé par son association pour faire bénéficier le maximum de citoyens de ces consultations spécialisées. Des séances de premiers secours sont également effectuées sur les lieux par le Croissant Rouge Algérien de Timizart, qui contribue lui aussi avec cet acte, à cette œuvre de bienfaisance sociale et humaine. Le rendez-vous est donc donné à 9 heures du matin au niveau de l’école primaire du village.

Nadia Rahab