1 100 trousseaux scolaires distribués

Pour cette rentrée des classes, de l’année en cours, 1100 trousseaux ont été distribués par l’APC de Larbâa Nath Irathen, au profit des scolarisés nécessiteux, pour leurs permettre de démarrer sans encombre leur scolarité. L’action a nécessité la mobilisation de 170 millions de centimes, «dégagés spécialement à effet», dira le P/APC, Lounis Mohand. Ce dernier précise : «Nous avons distribué 1000 trousseaux pour les enfants scolarisés, et 100 autres sont distribués par la DAS. Pour cette rentrée scolaire 2018/2019, nous avons encore dégagé une enveloppe de l’ordre de 850 millions de centimes sur le budget de wilaya. L’ensemble des écoles ont bénéficié de travaux de tous genres, d’équipement et de fonctionnement. Nous avons aussi pris en charge d’autres écoles dans le cadre des PCD, afin d’effectuer d’autres travaux comme à Thighilt Hadj Ali et Aboudid où les travaux sont en phase d’achèvement, et Aït Frah où ils sont achevés. Il est à souligner que le retard d’achèvement est dû aux entreprises, tel le cas de l’école Mazar Amar. Nous attendons des entreprises réalisatrices d’honorer leurs contrats et d’achever les travaux dans les délais, pour éviter de perturber la scolarité des chérubins. De notre coté, nous mettons les moyens nécessaires en termes de transports, cantines, chauffages…au profit des élèves afin de leur assurer une confortable scolarité», conclura l’édile. Bien qu’insuffisants, les trousseaux distribués ont permis aux démunis d’entamer l’année scolaire avec un peu moins de pression, quand on sait que les faibles et moyennes bourses ont subi une érosion considérable avec le lot de frais de la saison estivale et des fêtes religieuses.

Youcef Ziad