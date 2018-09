Les chasseurs interpellés par leur association

Par DDK | Il ya 1 heure | 155 lecture(s)

La Fédération de chasse de Tizi Ouzou (FCTO) interpelle les chasseurs de la wilaya sur la nécessité de se conformer au tableau de chasse, a appris l’APS auprès de cette association. «Il y a urgence à faire respecter l'éthique et la déontologie de la chasse pour préserver la faune locale qui est déjà assez malmenée», a indiqué à l’APS Arezki Aider, président de cette association. La faune locale, a-t-il alerté, a subi une perte "importante" dans ses effectifs suite aux nombreux feux de forêts qui ont ravagé les lieux de repos et de nidification des gibiers, aux chutes de neige, aux maladies qui ont décimé un nombre considérable de sujets, ainsi qu'à la chasse illégale pratiquée par certains braconniers. Par le biais d’un communiqué rendu public, la FCTO invite l’ensemble des chasseurs de la wilaya à «contribuer à la préservation du gibier» en se conformant au tableau de chasse établi par ses soins en collaboration avec les services de la Conservation des forêts. Ce tableau autorise les chasseurs à «un lièvre et trois perdrix pour chaque sortie (week-end et jours fériés) et pas plus de quatre sangliers par battue». Cette démarche écologique permettra, selon la FCTO, la préservation et la régulation de la faune dans la région.