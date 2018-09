Un plan de circulation pour le chef-lieu

Par DDK | Il ya 27 minutes | 28 lecture(s)

Pour la première fois depuis la création de la commune de Mechtras, un plan de circulation a été approuvé pour le chef-lieu.

Cette mesure vient à point nommé pour désengorger le périmètre urbain des embouteillages créés par la forte circulation sur la RN30. Les autorités locales, à leur tête le chef de daïra, accompagné du président de l'APC et du commandant de la compagnie de gendarmerie de Drâ E- Mizan, sont derrière l'initiative de sensibiliser les automobilistes sur les règles de stationnement. Ainsi, il a été décidé de lutter contre le stationnement anarchique et de mettre fin à l'immobilisation des véhicules sur les deux côtés de la chaussée. Le président de l'APC a signé un arrêté à cet effet, qui sera appliqué au fur et à mesure. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Mechtras sont chargés de faire respecter la décision des autorités. Pour ne pas pénaliser les commerçants et les piétons, une autre décision a été prise pour alterner le stationnement pendant 15 jours sur chaque côté de la route et sur un périmètre dépassant 1 km. Sur un autre registre, lors de la sortie effectuée sur le terrain, les commerçants ont été sensibilisés pour mieux préserver l'espace public, notamment les trottoirs des nombreux empiècements. En ce sens, l'autorité publique a averti les contrevenants sur les dépassements qui ne seront plus tolérés. Enfin, il faut signaler que le chef-lieu de Mechtras constitue un goulot d'étranglement pour la circulation des usagers de la RN30, notamment à destination des Ouadhias.

M. Haddadi.