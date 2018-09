Réouverture prochaine de la cantine

Par DDK | Il ya 27 minutes | 19 lecture(s)

La cantine de l’école d’Ouaghzen, un village de la commune d’Aïn El Hammam, sera rouverte à partir de la semaine prochaine, nous dit monsieur Nacim Hoceini, un élu à l’APC locale, qui précise qu’en ce moment, les élèves se contenteront de repas froids, en attendant que des travaux soient exécutés «dans l’urgence pour parer au plus pressé à la situation». Ainsi, pour répondre aux attentes des parents, et calmer leur courroux, l’APC désignera rapidement une entreprise qui procédera aux travaux de réhabilitation nécessaires à des conditions de restauration descentes au niveau de la cantine. Les parents, quant à eux, suivent avec attention les aménagements qui, comme promis par les autorités, seront réalisés dans les plus brefs délais, avant la saison hivernale. En effet, il sera difficile aux enfants de se passer de repas chauds durant les prochaines semaines, qui verront le début des pluies et du froid dans la région. Rappelons que la cantine de l’école primaire d’Ouaghzen qui prend également en charge la restauration des élèves de l’école de Tamejout, un village voisin, a été fermée par les parents d’élèves dès le premier jour de la rentrée. Joints par nos soins, les membres du bureau de l’association nous ont déclaré avoir «découvert par hasard l’état des cuisines. C’est au moment où nous allions nous réunir dans le réfectoire que les conditions désastreuses dans lesquelles sont préparés les repas nous sont apparues». C’est à partir de là que nous avons décidé d’attirer l’attention des responsables et surtout éviter que nos enfants contractent des maladies en prenant les repas confectionnés dans des ustensiles d’un autre âge, et dans un environnement insalubre », diront-ils. Donc, après une semaine de fermeture, les enfants prendront leur déjeuner au sein de l’établissement, à partir de dimanche, selon les parents, alors qu’à l’APC, on nous assure que la cantine ne reprendra du service qu’à partir de mardi. Mais l’essentiel est ailleurs. «Ce qui compte pour le moment, c’est la restauration des élèves dans de bonnes conditions, en attendant que l’entreprise en charge des travaux soit sensibilisée sur l’urgence des travaux qui lui sont confiés», dit un parent.

A. O. T.